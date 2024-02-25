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25 февраля, 14:46

Происшествия

Пять собак обнаружили в запертом фургоне на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Пять собак оказались заперты в фургоне рядом с домом на Бескудниковском бульваре. Прокуратура Москвы рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, проводимой по факту обнаружения в фургоне животных. По предварительным данным, в автомобильном прицепе, припаркованном около одного из жилых домов, были закрыты пять собак", – сообщается в публикации.

Ранее собака была заперта на несколько дней в квартире в подмосковном Томилине. Местные жители рассказали, что в дом прибыл участковый. Животное пытались напоить, подливая под дверь воду. В правоохранительных органах сообщили, что пес находился без еды и воды около недели.

Позднее животное спасли. По информации СМИ, хозяина квартиры обнаружили мертвым.

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