Движение на МКАД перед развязкой с Хабаровской улицей восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Движение на МКАД перед развязкой с Хабаровской улицы восстановлено после ДТП с несколькими автомобилями, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что движение восстановилось на внутренней стороне 101-ого километра МКАД.

Ранее там столкнулись несколько автомобилей. В Дептрансе отметили, что детали и информация о пострадавших уточняются. В ведомстве также предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать маршруты объезда.