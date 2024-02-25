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25 февраля, 17:31

Транспорт

Движение на МКАД перед развязкой с Хабаровской улицей восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Движение на МКАД перед развязкой с Хабаровской улицы восстановлено после ДТП с несколькими автомобилями, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что движение восстановилось на внутренней стороне 101-ого километра МКАД.

Ранее там столкнулись несколько автомобилей. В Дептрансе отметили, что детали и информация о пострадавших уточняются. В ведомстве также предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать маршруты объезда.

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