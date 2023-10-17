Цирковой артист Шанин погиб в Москве после падения из окна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цирковой артист Василий Шанин погиб в возрасте 33 лет, выпав из окна в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк").

Отмечается, что мужчина работал с лошадьми. Он уволился из "Росгосцирка" в феврале этого года.

Ранее из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на Енисейской улице в Москве, выпал трехлетний ребенок. Его госпитализировали.

До этого мужчина выпал из окна высотного дома в жилом комплексе "Триколор" в столичном районе Ростокино. От полученных травм он скончался.

Вылезшую из окна пятого этажа девочку спасли на юго-западе Китая