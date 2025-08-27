Момент прорыва теплотрассы в Химках попал на видео

Видео: Москва 24

Момент прорыва теплотрассы в подмосковных Химках попал на видео. На кадрах очевидцев видно, как из-за под земли забил фонтан кипятка.

В результате инцидента пострадал водитель "Газели", который находился рядом с местом ЧП. Ему обожгло обе ноги.

Прорыв трубы произошел на Совхозной улице в Химках 27 августа во время испытаний теплосетей при температуре 145 градусов. По данным СМИ, пар из поврежденной трубы поднимался на уровень девятого этажа.

На место инцидента прибыли бригады "ТСК Мосэнерго". В итоге поток воды удалось остановить, рабочие продолжают поиск точного места прорыва. По предварительным данным, без горячей воды остались примерно 120 домов.

