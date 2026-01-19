Форма поиска по сайту

19 января, 15:03

Город

Городские службы устранят подтопление проезжей части в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Утечка воды на проезжую часть произошла в центре Москвы. Городские службы приступили к устранению последствий, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

ЧП было выявлено на пересечении Большой Андроньевской и Таганской улиц. К настоящему моменту коммунальщики локализовали утечку.

"Городские службы находятся на месте, принимаются меры по приведению в порядок проезжей части и прилегающих территорий", – уточнили в КГХ.

Авария не повлияла на водоснабжение города, оно осуществляется в обычном режиме.

Ранее прорыв трубы наблюдался на Совхозной улице в городском округе Химки Московской области. К устранению ЧП привлекались бригады "ТСК Мосэнерго".

До этого трубу водоснабжения прорвало на западе Москвы. В связи с этим в районе ограничивалось движение транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали регулировочно-распорядительные действия и оказывали всестороннюю помощь на месте происшествия.

Городские службы приступили к устранению подтопления на улице в центре Москвы

