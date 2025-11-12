Авария на магистральном водоводе произошла в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

На магистральном водоводе в Новороссийске произошла утечка, сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Уточняется, что инцидент произошел на Пограничной улице. Аварийные работы по устранению утечки уже начались, они продлятся до 20:00. Из-за этого подача воды населению будет осуществляться только с 06:00 до 09:00 12 и 13 ноября. Подвозы воды на автоцистернах организуют по заявкам жителей.

"По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем аварийная ситуация не прогнозируется. Приносим свои извинения за временные неудобства", – добавили в муниципалитете.

Ранее авария на магистральном водоводе произошла в Крыму, в районе Феодосии. В результате без водоснабжения оказались несколько городов Восточного Крыма. В 10 населенных пунктов организовали подвоз воды. Среди них – Судак, Коктебель, Новый Свет и другие. Для этих целей дополнительно выделили 25 единиц техники.

