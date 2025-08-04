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04 августа, 15:48

Политика

Путин назвал актуальной проблему с водоснабжением в ДНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал проблему с водоснабжением в Донецкой Народной Республике (ДНР) первой в числе актуальных. Такое заявление президент сделал в ходе встречи с главой региона Денисом Пушилиным в Кремле.

"Хотелось бы обсудить с вами некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными. Это водоснабжение, это восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе инфраструктурных", – перечислил российский лидер.

Путин обратил внимание, что построенный в регионе водовод не решает всех задач. Он также пока не вышел на плановый режим, подчеркнул президент.

"Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, – большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов", – отметил Путин.

Пушилин уточнил, что потери достигают 60%. Он также обратил внимание, что на износ сетей, в том числе, влияет график подачи воды.

Вместе с тем в рамках встречи российский лидер уделил внимание вопросам экономики, прежде всего угольной отрасли. Также президент и глава республики обсудили социальные вопросы – здравоохранение и строительство новых лечебных заведений.

В июле власти ДНР приняли решение сократить графики подачи воды в некоторых городах. Как подчеркивал премьер-министр республики Андрей Чертков, уровень запаса воды в регионе опустился до критической отметки, водохранилища республики почти обмелели. Он отмечал, что объемов воды не хватало ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства.

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