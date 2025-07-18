В ДНР сократили подачу воды населению

Фото: 123RF/towfiqu

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) приняли решение сократить графики подачи воды в некоторых городах региона в связи с критическим снижением ее запасов. Об этом написал в своем телеграм-канале премьер-министр республики Андрей Чертков.

Глава ДНР подчеркнул, что уровень запаса воды в регионе опустился до критической отметки. По его словам, водохранилища республики почти обмелели.

"Объемов воды, которыми располагает республика, катастрофически не хватает – ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства. <…> Оперштаб по воде принял решение изменить график подачи воды", – отметил Чертков.

Ранее сообщалось, что практически 11 тысяч человек остались без электричества в Алуште и Симферополе из-за технологических нарушений в сетях.

Первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил, что в связи с аномальным увеличением температуры воздуха, а также повышенным потреблением электроэнергии в дневное время суток в сетях энергоснабжения наблюдается срабатывание автоматики. По его словам, аварийные бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.