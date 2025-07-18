Почти 11 тыс человек остались без электричества в Симферополе и Алуште

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Практически 11 тысяч человек остались без электричества в Алуште и Симферополе из-за технологических нарушений в сетях. Об этом заявил в своем телеграм-канале первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

"В связи с аномальным увеличением температуры воздуха, а также повышенным потреблением электроэнергии в дневное время суток в сетях энергоснабжения наблюдается срабатывание автоматики", – рассказал политик.

По его словам, аварийные бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Воронкин также обратился к жителям и гостям Крыма с просьбой рационально использовать электричество во время дневных пиковых нагрузок. В противном случае могут быть введены веерные отключения, добавил он.

Ранее сообщалось, что Запорожская область частично осталась без электричества. В частности, свет отключен у жителей Мелитополя и Энергодара, а также Васильевского, Акимовского, Черниговского, Приморского, Приазовского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского районов.