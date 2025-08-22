Авария на магистральном водоводе произошла в Крыму

Фото: 123RF/photografspb

В Крыму произошла авария на магистральном водоводе, из-за чего несколько городов остались без воды, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, водовод расположен в районе Феодосии. Он снабжает водой ряд населенных пунктов восточного Крыма. В настоящее время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий.

В 10 населенных пунктов организовали подвоз воды. Среди них – Судак, Коктебель, Новый Свет и другие. Для этих целей дополнительно выделили 25 единиц техники.

Как уточнил Аксенов, водоснабжение восстановят к вечеру 23 августа. Ситуация находится на особом контроле крымского правительства.

Ранее Владимир Путин назвал проблему с водоснабжением в Донецкой Народной Республике (ДНР) первой в числе актуальных. Президент обратил внимание, что возведенный в регионе водовод не решает всех задач. Он также еще не вышел на плановый режим работы.