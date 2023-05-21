Часть Горловки осталась без водоснабжения из-за аварии

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Три района Горловки в Донецкой Народной Республике лишены водоснабжения из-за аварии на водоводе. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

"Без водоснабжения потребители Калининского, части Центрально-Городского районов и поселка Гольмовский", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам Приходько, администрация Горловки с 22 мая организует подвоз технической воды жителям согласно графику. Он подчеркнул, что авария произошла на резервном водоводе филиала "РУЭК" ГУП ДНР "Вода Донбасса".

В начале января этого года возгорание произошло после взрыва на газопроводе в ЛНР. Из-за ЧП без газа остались порядка 13 тысяч абонентов. Взрыв произошел в городе Лутугино.

