Трубу с горячей водой прорвало на Бутырской улице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Там уточнили, что вытекание воды на трубопроводе уже локализовано. Причиной ЧП стало проведение гидравлических испытаний.

"Городские службы выполняют необходимые работы по ликвидации скопления воды", – говорится в сообщении.

В комплексе также отметили, что после окончания отопительного сезона в городе начинается подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Гидравлические испытания являются одной из подобных мер.

Для их осуществления специалисты по очереди выводят из эксплуатации отдельные участки трубопроводов и повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций.

"Это позволяет выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", – говорится в сообщении.

Ранее во Владивостоке фонтан воды из аварийной трубы достиг девятого этажа. В социальных сетях распространились кадры прорыва, случившегося в сети водоснабжения. На них было видно, как вода заливала окна и балконы на верхних этажах.