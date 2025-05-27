Утечка воды ликвидирована на Сельскохозяйственной улице

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Вытекание воды на Сельскохозяйственной улице ликвидировано, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что на северо-востоке столицы произошла коммунальная авария. Поток воды создал фонтан высотой в 4 этажа. Проезжая часть и двор были затоплены.

Утечка воды случилась из-за повреждения пожарного гидранта. Инцидент не повлиял на водоснабжение потребителей, уточнили в ведомстве.

14 апреля на западе Москвы ограничивали движение из-за прорыва трубы водоснабжения. На месте ЧП работали сотрудники Госавтоинспекции. Они обеспечивали регулировочно-распорядительные действия и оказывали всестороннюю помощь.

Похожая ситуация произошла в столице в марте. Временно было перекрыто движение транспорта на дублере Полярной улицы, на участке от дома 29, строения 6, до пересечения с Чермянской улицей.

