19 января, 18:22

Шоу-бизнес

Комик Павел Воля рассказал, что в детстве его всегда ругали из-за сестры

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Комик Павел Воля в новом выпуске "Шоу Воли" рассказал, что в детстве его часто ругали, когда что-то случалось с его младшей сестрой Олей.

По словам юмориста, в детском возрасте по просьбе родителей он начал присматривать за сестрой, которая младше его на четыре года. Заботиться о девочке ему приходилось из-за того, что взрослые много работали.

Воля отметил, что не обижается на родителей, так как понимает, что это был воспитательный процесс.

Кроме того, он ответил на вопрос о том, выбрал ли путь комика из-за страха быть серьезным. Телеведущий ответил, что это не так, в жизни он вполне серьезен. Воля заявил, что профессия юмориста важна для общества, так как шутки делают людей счастливее, сближают их и продлевают им жизнь.

Ранее Воля рассказал, что тратит на семью 100% заработанных денег. Комик добавил, что у него с женой все общее. Из личного у него только работа, на которой он зарабатывает их совместные деньги.

