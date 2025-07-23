Павел Воля рассказал, на что тратит деньги

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Павел Воля заявил, что все деньги тратит на семью. Об этом комик рассказал в эфире шоу Басты "Вопрос ребром".

С рэпером Воля обсудил воспитание детей и семейные отношения. А также комик рассказал, какое количество заработанных денег он отдает родным.

"Я все, что у меня есть, трачу на семью. На что мне еще тратить? Все 100% я трачу на семью и на детей", – ответил Воля.

Павел Воля добавил, что у него с женой все общее. Из личного у него только работа, на которой он зарабатывает их совместные деньги.

Ранее в студии у Басты побывал Леонид Агутин. Певец признался, что обделен вниманием московских фанатов и его это обижает. В столичных подъездах многих популярных звезд поклонники оставляют запоминающиеся трогательные надписи, однако Агутина это не коснулось.

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