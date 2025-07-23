Певец Стас Пьеха рассказал, что с детства хотел лечить людей

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Певец Стас Пьеха признался, что с детства хотел лечить людей, передает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети артиста.

По словам певца, стать поп-звездой было "худшим в его понимании" сценарием, поскольку это не соответствовало его желаниям.

"Я всегда мечтал менять мир, с детства хотел лечить людей руками, таблетками, позже через тексты и музыку – доносить нужные идеи и рабочие принципы", – написал Пьеха.

Он добавил, что предал себя, так как не верил в собственные ресурсы и возможности. Кроме того, он заявил, что никогда не был мастером слова или вокалистом. Несмотря на это, Пьеха отметил, что не считает, что прожил неправильную жизнь, и отметил, что еще постарается удивить своих поклонников.

Ранее артист признавался, что не может справиться с депрессией, которая появилась у него из-за перенесенного коронавируса. Он рассказал, что чувствовал пустоту и полную бессмысленность, не мог ничего делать, никуда ходить и даже есть, поскольку понимал, что это не имеет значения. Пьеха отмечал, что хочет найти выход из этого состояния, но пока что не может.