Певец Стас Пьеха рассказал, что попал в детский дом в шесть лет

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский артист Стас Пьеха рассказал в эфире телеканала Москва 24, что попал в детский дом в шесть лет.

По словам певца, управляющая дома, в котором он жил со своей семьей, была директором учреждения и часто брала его с собой на работу.

"У меня была там маленькая постелька. Свой проход в изолятор. Я там даже собаку завел себе", – отметил Пьеха.

Исполнитель назвал атмосферу, которая была в том детском доме, классной, и добавил, что дети там приобретают жизненно важные принципы по мере взросления, которое происходит быстрее.

Вместе с тем артист заявил, что воспитанники детского дома привили ему здравые "дворовые понятия", а также объяснили, что нельзя предавать людей.

Ранее Пьеха рассказал, что все еще не может справиться с депрессией, которая появилась у него из-за перенесенного коронавируса. Певец признался, что чувствовал пустоту и полную бессмысленность. По словам исполнителя, он не мог ничего делать, так как понимал, что все это не имеет никакого значения.

Артист объяснил свое состояние как "безвыходное положение с плохими мыслями". Он заявил, что хочет побыстрее найти выход из этого, однако его нет, поэтому он не может полностью справиться с депрессией.