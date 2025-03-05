Певец Стас Пьеха рассказал о судействе в музыкальных шоу

Зрители часто критикуют певца Стаса Пьеху за излишнюю жесткость во время судейства на музыкальных конкурсах, однако, по его мнению, он старается быть максимально честным в оценках. Артист уверен, что его главная задача – оставаться объективным, а не завышать оценки.

Он также признался, что, несмотря на это, некоторые конкурсанты обижаются на него.

Большое интервью со Стасом Пьехой выйдет в среду, 5 марта, в эфире телеканала Москва 24.