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05 марта, 17:45

Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха рассказал о судействе в музыкальных шоу

Певец Стас Пьеха рассказал о судействе в музыкальных шоу

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Зрители часто критикуют певца Стаса Пьеху за излишнюю жесткость во время судейства на музыкальных конкурсах, однако, по его мнению, он старается быть максимально честным в оценках. Артист уверен, что его главная задача – оставаться объективным, а не завышать оценки.

Он также признался, что, несмотря на это, некоторые конкурсанты обижаются на него.

Большое интервью со Стасом Пьехой выйдет в среду, 5 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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