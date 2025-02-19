Московский омбудсмен Потяева трижды посетила Блиновскую в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что трижды посещала блогера Елену Блиновскую в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

В первый раз Потяева оказала помощь Блиновской в решении ее внутренних вопросов, во второй раз работа велась по обращению адвоката, а третий визит касался супруга блогера Алексея и детей.

"Сейчас процесс по Елене идет все время вперед, изменяется ее ситуация", – указала Потяева.

Омбудсмен также добавила, что при посещении СИЗО у нее всегда в плане есть Блиновская. Кроме того, она выразила поддержку задержанной от аппарата уполномоченного в случае необходимости.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. По версии следствия, блогер снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу обвинение в уклонении от уплаты налогов. Свою вину блогер признала.

Гособвинитель запросил для Блиновской 6 лет колонии общего режима. Помимо этого, блогеру могут назначить штраф в размере 1,5 миллиона рублей, а также полностью ограничить ее в коммерческой деятельности на пять лет. Также прокурор попросил конфисковать имущество подсудимой и ее супруга.

В ходе заседания 13 февраля 2025 года Блиновской снизили исковые требования с более чем 918 миллионов до 587 миллионов рублей. Сумма была уточнена в связи с погашением части доначисленного налога. Вместе с тем столичный Арбитражный суд арестовал ее имущество, которое находится в Москве, Подмосковье и Крыму.

