Юрист заявила, что продать имущество Блиновской с торгов будет сложно

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Продать имущество блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и признанной банкротом, будет сложно. Об этом заявила представитель арбитражного управляющего, передает РИА Новости.

Последний должен будет оценить имущество должника, организовать его продажу с торгов и направить вырученные деньги кредиторам.

В пример юрист привела автомобиль Lamborghini, который находился в лизинге.

"Компания-лизингодатель разрывает контракт из-за неуплаты, машина ей больше не принадлежит", – пояснила эксперт.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала.

В январе 2025-го столичный суд продлил арест блогера до 2 мая. Также она полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Блогер заявила, что команда изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

4 февраля арбитражный апелляционный суд признал законным решение о признании банкротом блогера.