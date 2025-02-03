ФНС: подписчики скидывали налоговой деньги на помощь Блиновской

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Подписчики блогера Елены Блиновской скидывали налоговой небольшие платежи, пытаясь ее спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

"У нас есть плательщики, которые кидали по 100, по 1 000 рублей, когда пытались спасти Блиновскую", – сказала юрист в Арбитражном суде Москвы.

В том числе этим объясняется разница в суммах долга в разных документах, добавила юрист. Для уточнения суммы суд отложил заседание на 17 февраля.

Юрист Блиновской Иван Морозов также рассказал, что с продажей имущества блогера для оплаты долга возникли сложности.

"Имущество Елены категорически отказывались покупать", – сказал он, добавив, что защита в итоге продала квартиру отца Блиновской и пустила на погашение долга счета третьих лиц.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

В январе столичный суд продлил арест блогера до 2 мая. Также она полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Блогер заявила, что команда изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки.