Суд продлил арест Блиновской до мая

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Савеловский столичный суд продлил арест блогера Елены Блиновской до 2 мая. Три месяца она проведет в следственном изоляторе, сообщает газета "Известия" из зала суда.

Ранее Блиновская полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Блогер заявила, что ее команда изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки. Она также указала, что написала явку с повинной по делу о неуплате налогов сразу после начала следствия.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.