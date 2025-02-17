Суд арестовал имущество Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму

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Столичный Арбитражный суд арестовал имущество блогера Елены Блиновской, которое находится в Москве, Подмосковье и Крыму. Это следует из опубликованного определения суда, передает РИА Новости.

Арестовано здание в дачном поселке "Миллениум парк" в подмосковной Истре, а также три помещения в Москве, включая объект на Серпуховском валу, стоимость которого составляет более 15 миллионов рублей. Также арест был наложен на земельный участок в Ялте и Истринском районе Подмосковья.

Кроме того, в список арестованного имущества вошли машина Bentley Continental, цена которой превышает 23 миллиона рублей, и автомобиль Lamborghini Urus стоимостью около 25 миллионов рублей.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. По версии следствия, блогер снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте прошлого года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов. Свою вину блогер признала.

Гособвинитель запросила для Блиновской 6 лет колонии общего режима. Помимо этого, блогеру могут назначить штраф в размере 1,5 миллиона рублей, а также полностью ограничить ее в коммерческой деятельности на 5 лет. Также прокурор попросила конфисковать имущество подсудимой и ее супруга.

В январе этого года суд продлил арест блогеру до 2 мая. Также она полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Блогер заявила, что команда изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ. Затем Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

В ходе заседания 13 февраля Блиновской снизили исковые требования с более чем 918 миллионов до 587 миллионов рублей. Сумма была уточнена в связи с погашением части доначисленного налога.

