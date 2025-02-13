Гособвинение запросило для Блиновской 6 лет колонии

В Савеловском суде Москвы гособвинитель запросила для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и признанной банкротом, 6 лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры

Сторона обвинения просит признать блогера виновной по части 2 статьи 198, пункту "б" части 4 статьи 174.1, части 1 статьи 187 УК РФ ("Уклонение физического лица от уплаты налогов", "Легализация (отмывание) денежных средств", "Неправомерный оборот средств платежей").

Помимо срока лишения свободы, Блиновской могут назначить штраф в размере 1,5 миллиона рублей, а также полностью ограничить ее в коммерческой деятельности на 5 лет.

Также гособвинитель попросила конфисковать имущество подсудимой и ее супруга, на которое ранее следствие наложило арест, а именно счета с денежными средствами, 50 земельных участков, здания, помещения, места для автомобилей и две машины Bentley Continental и Lamborghini Urus.

13 февраля в ходе заседания Блиновской снизили исковые требования с более чем 918 миллионов до 587 миллионов рублей. Сумма была уточнена в связи с погашением части доначисленного налога.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов. Свою вину блогер признала.

В январе 2025 года столичный суд продлил арест блогеру до 2 мая. Также она полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Блогер заявила, что команда изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ. Затем Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.