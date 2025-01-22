Суд признал около 270 млн руб долга Блиновской перед ВТБ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Арбитражный суд Москвы признал 269 миллионов рублей долга блогера Елены Блиновской перед банком ВТБ. Сумма включена в реестр требований кредиторов, сообщает РИА Новости.

Представитель ВТБ заявил, что задолженность появилась по кредиту, который выдали блогеру в 2020 году. Он был обеспечен поручительством ее мужа Алексея Блиновского и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье.

Общая сумма кредита составляла 300 миллионов рублей. Заемщик не выполняет свои обязательства с 16 апреля 2024 года, обратил внимание юрист. В свою очередь, представитель Блиновской не отрицал наличие долга.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

В январе столичный суд продлил арест блогера до 2 мая. Также она полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Блогер заявила, что ее команда изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки.