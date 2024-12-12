Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российский певец Стас Пьеха заявил, что ценит искренность в отношениях с девушками, сообщает "Московский комсомолец".

"Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю", – высказался исполнитель.

По мнению артиста, меркантильный настрой можно вычислить по определенным сигналам. Пьеха добавил, что он научился обращать внимание на подобные знаки.

Он также признался, что сейчас ему комфортно одному. Он понимает, что это временное состояние, и пока не спешит искать себе спутницу.

Пьеха добавил, что не видит смысла регистрироваться на сайтах знакомств, поскольку у него нет трудностей с общением в реальной жизни. Однако он откровенно заявил, что пока боится пускать кого-то в свою жизнь из-за прошлого неудачного опыта.

"Но если удастся встретить любовь, то почему нет?" – резюмировал певец.

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