Фото: телеграмм-канал "Настя Ивлеева"

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что вышла замуж. О вступлении в брак она сообщила в своем телеграм-канале.

При этом Ивлеева не стала уточнять, кто стал ее супругом.

В свою очередь, отец девушки Вячеслав в беседе с телеканалом "360" заявил, что ничего не знает об этом. Он признался, что впервые услышал о замужестве дочери в СМИ.

Ивлеева ранее была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, они поженились в 2019 году. Спустя два года пара объявила о расставании, назвав причиной несхожесть характеров.

В 2021 году Ивлееву заподозрили в романе с певцом Егором Кридом. Поклонники решили, что они слишком активно флиртовали во время одного из YouTube-шоу.

Кроме того, Ивлеева заявила, что она будет встречаться с музыкантом. Правда, при одном условии: если программа с их участием наберет минимум 300 тысяч лайков.

