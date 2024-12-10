10 декабря, 16:34Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала, что вышла замуж
Фото: телеграмм-канал "Настя Ивлеева"
Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что вышла замуж. О вступлении в брак она сообщила в своем телеграм-канале.
При этом Ивлеева не стала уточнять, кто стал ее супругом.
В свою очередь, отец девушки Вячеслав в беседе с телеканалом "360" заявил, что ничего не знает об этом. Он признался, что впервые услышал о замужестве дочери в СМИ.
Ивлеева ранее была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, они поженились в 2019 году. Спустя два года пара объявила о расставании, назвав причиной несхожесть характеров.
В 2021 году Ивлееву заподозрили в романе с певцом Егором Кридом. Поклонники решили, что они слишком активно флиртовали во время одного из YouTube-шоу.
Кроме того, Ивлеева заявила, что она будет встречаться с музыкантом. Правда, при одном условии: если программа с их участием наберет минимум 300 тысяч лайков.
Блогеру Анастасии Ивлеевой запретили выезд из РФ из-за долгов