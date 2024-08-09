Блогер Ивлеева погасила свой долг перед ФНС

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Блогер Анастасия Ивлеева погасила свой долг перед Федеральной налоговой службой России (ФНС). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на регистрационные документы.

Ее долг ранее составлял почти 3 849 000 рублей. Как отмечается в документах от 9 августа, он был полностью погашен.

В июне ГМУ ФССП РФ возбудило дело против Ивлеевой за неуплату налогов. Приставы были намерены взыскать с нее налоги и сборы на сумму 11 352 785 рублей. При этом долг блогера перед ФНС вырос вдвое. Сумма составляла уже 20 937 008,71 рубля, так как она не оплачивала задолженность.

Позже Ивлеева выплатила 11,3 миллиона рублей после наложения запрета на регистрационные действия в отношении Lamborghini, квартиры и нескольких земельных участков, а также ареста счетов.

