Производство против Ивлеевой закрыто после погашения долга в 11,3 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Исполнительное производство, которое возбудили против блогера Анастасии Ивлеевой, закрыли после того, как она погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму свыше 11,3 миллиона рублей. Соответствующая информация была получена из банка данных ФССП РФ, передает ТАСС.

Когда в базу ведомства вбиваются данные Ивлеевой, то исполнительное производство больше не всплывает в реестре.

27 июня ГМУ ФССП РФ возбудило дело против Ивлеевой за неуплату налогов. Приставы были намерены взыскать с блогера налоги и сборы, в том числе пени, на сумму 11 352 785 рублей.

При этом, по информации СМИ, долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое. Сумма составляла уже 20 937 008,71 рубля, так как блогер не оплачивала задолженность три месяца подряд, не реагируя на требования налоговой службы, которые заблокировали счета Ивлеевой.

Однако Ивлеева выплатила 11,3 миллиона рублей после наложения запрета на регистрационные действия в отношении Lamborghini, квартиры и нескольких земельных участков, а также ареста на счета блогера.

