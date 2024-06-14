Life: ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долга в 11 млн рублей

14 июня, 12:56Шоу-бизнес
Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за долгов по неуплате налогов. Сумма задолженности составляет больше 11,3 миллиона рублей.
Как сообщает Life.ru, еще в начале мая налоговая направляла Ивлеевой уведомление с требованием заплатить налоги. В противном случае, предупреждали в ФНС, банковские счета блогера попросту заблокируют и закроют выезд за рубеж.
С этого момента, по информации издания, Ивлееву уже два раза штрафовали на сумму в размере 1 500 рублей за уклонение от уплаты налогов. Однако долг блогер так и не погасила.
Ранее директор правозащитного сектора "Сорок сороков" Георгий Солдатов сообщил, что в отношении Ивлеевой подали заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России из-за нарушения законодательства о рекламе. По его словам, в рамках пункта шестого статьи пятой ФЗ "О рекламе" нельзя использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы. За это блогеру может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, указал Солдатов.
Он уточнил, что в рекламе ресторана Ивлеевой использованы два провокационных и непристойных выражения. Первое – suck it, которое переводится как "соси это", и второе – несуществующее слово nudles, которое, по мнению Солдатова, читается русскоязычными людьми как nudes. Директор "Сорок сороков" уточнил, что второе слово недопустимо для общественного пространства.
Блогера Анастасию Ивлееву проверят на предмет неуплаты налогов