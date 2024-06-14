Life: ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долга в 11 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за долгов по неуплате налогов. Сумма задолженности составляет больше 11,3 миллиона рублей.

Как сообщает Life.ru, еще в начале мая налоговая направляла Ивлеевой уведомление с требованием заплатить налоги. В противном случае, предупреждали в ФНС, банковские счета блогера попросту заблокируют и закроют выезд за рубеж.

С этого момента, по информации издания, Ивлееву уже два раза штрафовали на сумму в размере 1 500 рублей за уклонение от уплаты налогов. Однако долг блогер так и не погасила.

Ранее директор правозащитного сектора "Сорок сороков" Георгий Солдатов сообщил, что в отношении Ивлеевой подали заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России из-за нарушения законодательства о рекламе. По его словам, в рамках пункта шестого статьи пятой ФЗ "О рекламе" нельзя использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы. За это блогеру может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, указал Солдатов.

Он уточнил, что в рекламе ресторана Ивлеевой использованы два провокационных и непристойных выражения. Первое – suck it, которое переводится как "соси это", и второе – несуществующее слово nudles, которое, по мнению Солдатова, читается русскоязычными людьми как nudes. Директор "Сорок сороков" уточнил, что второе слово недопустимо для общественного пространства.

