Телеканал "Пятница!" опроверг возвращение Ивлеевой к съемкам "Орла и решки"

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов/

Телеканал "Пятница!" не собирается выпускать новые шоу с блогером Анастасией Ивлеевой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Такое заявление телеканал выпустил в ответ на появившуюся информацию о начале работы над новым сезоном шоу "Орел и решка" с Ивлеевой.

В апреле Тверской суд Москвы оштрафовал телеведущую на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Уточнялось, что блогер опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) публикацию, содержание которой выражало негативное отношение к СВО.

При этом сама Ивлеева на слушание не приехала, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов, который требовал прекратить производство по делу об административном правонарушении из-за истечения сроков давности.