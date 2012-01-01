Ивлеева рассказала о впечатлениях от поездки в Донбасс

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева впервые за долгое время дала большое интервью. В беседе с ресторатором Андреем Третьяковым она рассказала об обрушившемся на нее хейте, поездке в Донбасс на свой день рождения, а также опровергла слухи о том, что покидала РФ. Подробности читайте в материале Москвы 24.
"Не в то время, не в том месте"
Интервью с Анастасией Ивлеевой было опубликовано 3 мая на YouTube-канале блогера и ресторатора Андрея Третьякова. Беседа проходила в квартире телеведущей в Санкт-Петербурге. В разговоре с Третьяковым она рассказала, что после скандала в декабре прошлого года в московском клубе "Мутабор" решила "уйти в режим тишины", чтобы поправить свое психологическое состояние.
По мнению блогера, количество хейта, с которым она столкнулась, "вышло за пределы нормы". " Я поняла, что в современном медиапространстве обвинение – это равно приговор", – заявила Ивлеева.
Вместе с тем она согласилась, что на мероприятии были нарушены "какие‑то морально-этические нормы". "В каком-то отношении та ответственность и последствия, которые понесли участники этого мероприятия, справедливы", – полагает блогер.
Однако "массовые гонения" артистов, негатив, хейт, по ее словам, были за гранью.
"Зачем мне покидать родную страну?"
В интервью Ивлеева опровергла слухи о том, что после скандала в декабре прошлого года покидала родину. Блогер рассказала, что никогда не имела такого желания. "Зачем мне покидать родную страну, где у меня друзья, семья, бизнес, работа, аудитория в конце концов? Об этом вопрос не стоял никогда ни разу", – подчеркнула она.
Также блогер заявила, что столкнулась с "тотальным враньем". Она привела в пример публикацию одного из телеграм-каналов, где сообщалось об обысках в ее офисе. По словам Ивлеевой, ничего подобного на самом деле не было.
Телеведущая уточнила, что ни разу не покидала Россию и все время находилась в Москве либо в Санкт-Петербурге.
"Я была на линии соприкосновения"
Ивлеева призналась, что свой 33-й день рождения встретила в Донбассе. Поездку она не стала афишировать. Свое решение блогер объяснила тем, что "Донбасс – это не прачечная". По словам Ивлеевой, у нее был этап переосмысления и это "довольно интимный момент".
Телеведущая посетила несколько городов, в частности была в Мариуполе.
"Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город – это совершенно точно тебя не оставляет равнодушным... Он (Мариуполь. – Прим. ред.) активно сейчас восстанавливается. Это уникальное зрелище, как из руин рождается новая жизнь. И я была под большим впечатлением", – поделилась она.
По словам блогера, у нее появилось большое уважение к проживающим в регионе людям.
"От страха я все удалила"
Ивлеева также рассказала о причине, по которой удалила все свои публикации в запрещенной соцсети.
"От тебя отказываются, от тебя открещиваются, ты не понимаешь своего будущего... Плюс у тебя нет опытных старших товарищей, которые бы подсказали, как тебе в этой ситуации действовать. Поэтому из растерянности, от незнания, от страха я это все удалила", – поделилась она.
Вместе с тем видеообращение, которое Ивлеева опубликовала сразу после вечеринки, блогер назвала абсолютно искренним.