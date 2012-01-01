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03 мая, 20:00

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Ивлеева рассказала о впечатлениях от поездки в Донбасс

"Донбасс не прачечная": о чем рассказала Ивлеева в интервью после долгого молчания

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева впервые за долгое время дала большое интервью. В беседе с ресторатором Андреем Третьяковым она рассказала об обрушившемся на нее хейте, поездке в Донбасс на свой день рождения, а также опровергла слухи о том, что покидала РФ. Подробности читайте в материале Москвы 24.

"Не в то время, не в том месте"

Фото: youtube.com/luka_ebkov

Интервью с Анастасией Ивлеевой было опубликовано 3 мая на YouTube-канале блогера и ресторатора Андрея Третьякова. Беседа проходила в квартире телеведущей в Санкт-Петербурге. В разговоре с Третьяковым она рассказала, что после скандала в декабре прошлого года в московском клубе "Мутабор" решила "уйти в режим тишины", чтобы поправить свое психологическое состояние.

Мне бы хотелось ответить коротко. Это было мероприятие, которое произошло не в то время, не в том месте.
Анастасия Ивлеева
блогер и телеведущая

По мнению блогера, количество хейта, с которым она столкнулась, "вышло за пределы нормы". " Я поняла, что в современном медиапространстве обвинение – это равно приговор", – заявила Ивлеева.

Вместе с тем она согласилась, что на мероприятии были нарушены "какие‑то морально-этические нормы". "В каком-то отношении та ответственность и последствия, которые понесли участники этого мероприятия, справедливы", – полагает блогер.

Однако "массовые гонения" артистов, негатив, хейт, по ее словам, были за гранью.

"Зачем мне покидать родную страну?"

Фото: youtube.com/luka_ebkov

В интервью Ивлеева опровергла слухи о том, что после скандала в декабре прошлого года покидала родину. Блогер рассказала, что никогда не имела такого желания. "Зачем мне покидать родную страну, где у меня друзья, семья, бизнес, работа, аудитория в конце концов? Об этом вопрос не стоял никогда ни разу", – подчеркнула она.

Также блогер заявила, что столкнулась с "тотальным враньем". Она привела в пример публикацию одного из телеграм-каналов, где сообщалось об обысках в ее офисе. По словам Ивлеевой, ничего подобного на самом деле не было.

Был яркий вброс про отъезд в Дубай. Это, помню, было даже Рождество. Я была в этот момент в этой самой квартире со своими родными... А писали, что Настя Ивлеева была замечена с чемоданами.
Анастасия Ивлеева
блогер и телеведущая

Телеведущая уточнила, что ни разу не покидала Россию и все время находилась в Москве либо в Санкт-Петербурге.

"Я была на линии соприкосновения"

Фото: youtube.com/luka_ebkov

Ивлеева призналась, что свой 33-й день рождения встретила в Донбассе. Поездку она не стала афишировать. Свое решение блогер объяснила тем, что "Донбасс – это не прачечная". По словам Ивлеевой, у нее был этап переосмысления и это "довольно интимный момент".

Телеведущая посетила несколько городов, в частности была в Мариуполе.

"Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город – это совершенно точно тебя не оставляет равнодушным... Он (Мариуполь. – Прим. ред.) активно сейчас восстанавливается. Это уникальное зрелище, как из руин рождается новая жизнь. И я была под большим впечатлением", – поделилась она.

Я была на линии соприкосновения. Мы стояли там около 15 минут, просто молчали, слушали войну. И ты понимаешь, что около километра (отсюда. – Прим. ред.) гуляют дети, люди ходят по своим делам. В магазин, на свидания, сидят на лавочке. То есть ты немного отъезжаешь и понимаешь, что люди на фоне военных действий живут жизнь. Ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы.
Анастасия Ивлеева
блогер и телеведущая

По словам блогера, у нее появилось большое уважение к проживающим в регионе людям.

"От страха я все удалила"

Фото: youtube.com/luka_ebkov

Ивлеева также рассказала о причине, по которой удалила все свои публикации в запрещенной соцсети.

Что ходить вокруг да около. Это обычный испуг. Я девчонка, с которой случился весь этот коллапс, на тебя атака по всем категориям, нет ни одной инстанции, которая бы тебя не хейтила, не ненавидела, не обвиняла бы во всех смертных грехах.
Анастасия Ивлеева
блогер и телеведущая

"От тебя отказываются, от тебя открещиваются, ты не понимаешь своего будущего... Плюс у тебя нет опытных старших товарищей, которые бы подсказали, как тебе в этой ситуации действовать. Поэтому из растерянности, от незнания, от страха я это все удалила", – поделилась она.

Вместе с тем видеообращение, которое Ивлеева опубликовала сразу после вечеринки, блогер назвала абсолютно искренним.

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