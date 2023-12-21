Блогер Анастасия Ивлеева ответила на критику своей вечеринки

Фото: ТАСС/Андрей Любимов

Блогер Анастасия Ивлеева, комментируя негативные реакции на организованную ею "голую" вечеринку, заявила, что без подобного хейта ее жизнь была бы неинтересной. Соответствующее заявление появилось в ее телеграм-канале.

"Это того стоило, и я обожаю, что после каждой моей вечеринки пишут комментарии, что это разврат, хуже некуда, какая-то бесовщина и сатанизм. Хотя люди просто пришли красивые в красивых нарядах", – сказала она.

Телеведущая обратила внимание, что на Западе подобные мероприятия воспринимают с пониманием, чего не скажешь о России. Она выразила недоумение в связи с подобными реакциями на "красивых" и "подтянутых" артистов, присутствовавших на вечеринке.

Вместе с этим Ивлеева заявила, что желает продолжения негативных комментариев в ее сторону, ведь если "в мире было бы полное принятие друг друга", то он "загнулся бы от посредственности".

После резонансного мероприятия Ивлеевой в одном из московских клубов ее уже призвали убрать из телеэфиров, а также привлечь к ответственности. В частности, общественное движение "Зов народа" сочло такое мероприятие неуважением к бойцам, участвующим в СВО, а также пропагандой ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).

