Депутат Милонов призвал отстранить Ивлееву от эфиров после "голой" вечеринки

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогера Анастасию Ивлееву необходимо отстранить от всех эфиров на полгода из-за организованной в Москве вечеринки, где знаменитость была в откровенном наряде. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов, сообщает телеканал "360".

"Без эфиров она свои миллионные трусы заложит в ломбард и займется нормальной деятельностью", – уточнил он.

При этом, по его словам, организовав вечеринку, знаменитость показала свое неприемлемое отношение к обществу в трудное для России время.

"Если бы они что-то оригинальное делали, то бога ради. А тут публичный жест, который показывает, что все – ерунда, а они успешные и не должны следовать нормам в обществе. Это типичный кризис богемы", – отметил Милонов.

Также депутат раскритиковал образ блогера, заявив, что Ивлеева безвкусно оделась на мероприятие. Кроме того, он подчеркнул, что надевать украшение, стоимость которого составляет 23 миллиона рублей, является унизительным.

Более того, Милонов напомнил, что золотые кольца в нос вставляли в основном дикари, которые занималась каннибализмом.

"Все эти приматы, которые там находились, абсолютно дикие людоеды-дикари. Очень плохо, что кто-то еще продолжает это считать какой-то элитой. Хотя все эти позолоченные личинки не являются духовной элитой, а просто уличные торгаши, которые заработали кучу денег", – заключил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов обвинил блогера Анастасию Ивлееву в пропаганде жестокого обращения с животными после того, как она предложила журналистке Алене Жигаловой съесть сваренную морскую свинку в одном из выпусков Agent Show. Как он утверждает, блогеру нужно понимать, что она несет ответственность перед большой многомиллионной аудиторией.



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