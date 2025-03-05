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05 марта, 11:45

Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха рассказал, как попал в детский дом в раннем возрасте

Певец Стас Пьеха рассказал, как попал в детский дом в раннем возрасте

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Певец Стас Пьеха поделился, как, будучи внуком великой певицы Эдиты Пьехи, оказался в детском доме. По его словам, директором учреждения была домоуправляющая, которая часто брала его с собой.

Пьеха отметил, что начал приезжать туда с шести лет и быстро подружился с ребятами. Артист добавил, что в детском доме дети взрослеют быстрее, а вместе с этим приобретают важные жизненные принципы.

Большое интервью со Стасом Пьехой выйдет в среду, 5 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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