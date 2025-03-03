Елену Блиновскую доставили в суд для оглашения приговора

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Савеловский суд Москвы доставили блогера Елену Блиновскую. На заседании в понедельник, 3 марта, ей будет оглашен приговор.

Из СИЗО ее привезли за полчаса до начала слушания.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Как выяснило следствие, блогер снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Она использовала 18 организаций и трех ИП.

Прокурор предложил назначить ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Также Блиновской может быть приписан штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Более того, гособвинение предложило ограничить блогера в праве заниматься коммерческой деятельностью на пять лет.

При этом адвокат арестованной просил суд освободить ее от наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Сама блогер во время предпоследнего заседания подала прошение о применении статьи 82 УК России, предусматривающей отсрочку наказания матери до достижения детьми 14 лет. Однако прокурор возразила против такого варианта.

