Адвокат попросил суд освободить Блиновскую от наказания

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Адвокат блогера Елены Блиновской попросил суд освободить ее от наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС с заседания.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следствие утверждает, что блогер снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей. Блогер позднее признала свою вину.

Государственный обвинитель предложил назначить Блиновской наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей может быть назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Также прокурор предложил ограничить ее в праве заниматься коммерческой деятельностью на срок пять лет.

Вместе с тем столичный Арбитражный суд арестовал ее имущество, которое находится в Москве, Подмосковье и Крыму. Также были арестованы вездеход-амфибия Sherp, два гидроцикла BRP Sea-Doo RXT X300 и аэролодка "Фантом" супруга Блиновской.