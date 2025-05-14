Певец Агутин обиделся на то, что поклонницы не расписывают его подъезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский исполнитель Леонид Агутин рассказал, что обижен отсутствием фанатских посланий в его подъезде в Москве. Он поделился этим в ходе интервью на YouTube-шоу "Вопрос ребром".

Агутин отметил, что фанаты многих знаменитостей оставляют надписи в их подъездах, но его это не коснулось. Однако певец обратил внимание, что его поклонницы сдерживают эмоции лишь в Москве. На гастролях, по его словам, происходило немало различных случаев.

"На гастролях девчата бесчинствовали серьезно, всякое бывало. Все, что в фильмах показывают", – приводит его слова "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что Агутин решил уменьшить количество своих концертов. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что причиной мог послужить возраст певца. Эксперт также обратил внимание, что артист может хорошо заработать и на корпоративах.