14 мая, 11:36Культура
Певец Агутин обиделся на то, что поклонницы не расписывают его подъезд
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российский исполнитель Леонид Агутин рассказал, что обижен отсутствием фанатских посланий в его подъезде в Москве. Он поделился этим в ходе интервью на YouTube-шоу "Вопрос ребром".
Агутин отметил, что фанаты многих знаменитостей оставляют надписи в их подъездах, но его это не коснулось. Однако певец обратил внимание, что его поклонницы сдерживают эмоции лишь в Москве. На гастролях, по его словам, происходило немало различных случаев.
"На гастролях девчата бесчинствовали серьезно, всякое бывало. Все, что в фильмах показывают", – приводит его слова "Газета.ру".
Ранее сообщалось, что Агутин решил уменьшить количество своих концертов. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что причиной мог послужить возраст певца. Эксперт также обратил внимание, что артист может хорошо заработать и на корпоративах.
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