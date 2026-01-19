Форма поиска по сайту

19 января, 18:43

В мире

Принц Гарри положил руку на ягодицы Меган Маркл на публике

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/meghan

Принц Гарри положил руку на ягодицы своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл на публике. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) герцогини.

На видео, которое разместила Маркл на своей странице в соцсети, видно, как во время танца принц Гарри схватил ее за ягодицы. После этого она убрала его руку.

Супругов запечатлели на поле. Герцогиня была одета в белую футболку и зеленые шорты, а ее муж – в черную футболку и брюки серого цвета. Также на следующих кадрах можно увидеть их детей в зоопарке.

Ранее Маркл раскритиковали из-за продажи книжной закладки за 18 долларов (1 417 рублей. – Прим. ред). Изделие изготовлено из кожи, дополняет его золотая надпись. Некоторые пользователи соцсетей обвинили герцогиню в копировании чужих идей и называли закладку "уродливой".

