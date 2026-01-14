Меган Маркл столкнулась с критикой из-за продажи закладки для книги

Фото: ТАСС/EPA/Carlos Ortega

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали из-за продажи книжной закладки за 18 долларов (1 417 рублей. – Прим. ред). Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Принадлежащий Маркл бренд As Ever занялся продажей закладок для книг. Новое изделие изготовлено вручную из мягкой черной кожи и украшено золотой надписью, написанной почерком герцогини.

"Наша кожаная закладка для книг "Заснула здесь" была создана в сотрудничестве с Sbri, небольшой британской мастерской, принадлежащей женщине и специализирующейся на изготовлении сувениров ручной работы на заказ", – рассказала герцогиня.

Однако интернет-пользователи оказались недовольны изделием. Некоторые обвинили Маркл в том, что она копирует идеи других.

"Трудно поверить, что кто-то заплатит 18 долларов за эту уродливую штуку", – написали читатели издания.

Ранее Маркл назвали "Сассекской сальмонеллой" из-за того, что она готовила в украшениях. Герцогиня опубликовала в Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) видео с приготовлением индейки на День благодарения. При этом некоторые пользователи заметили, что перед этим она не сняла свои украшения.