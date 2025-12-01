Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/meghan

Герцогиню Меган Маркл назвали "Сассекской сальмонеллой" из-за того, что она готовила в украшениях.

Маркл опубликовала в Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) видео с приготовлением индейки на День благодарения. При этом некоторые пользователи заметили, что перед приготовлением блюда герцогиня не сняла свои украшения.

"Не знаю никого, кто надевает кольца и браслеты, когда прикасается к сырой еде. Особенно к индейке. Распространение бактерий гарантировано", – говорится в комментариях к видео.

Ранее принц Гарри и Маркл впервые за долгое время вышли на публику вместе с детьми. Супруги вместе с сыном и дочерью поработали в благотворительной организации Our Big Kitchen Los Angeles – они готовили и собирали еду для нуждающихся. На одной из фотографии видно, что Маркл вместе с супругом формировали печенье.