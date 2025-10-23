Меган Маркл раскритиковали за фото завтрака

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Пользователи соцсетей раскритиковали герцогиню Сассекскую Меган Маркл за фото ее завтрака, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Dailу Mail.

На снимке, который Маркл опубликовала на своей странице Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ), запечатлена тарелка с блином и овощами. Рядом с ней стоит бокал, в котором, предположительно, было шампанское.

"Смесь для приготовления блинов, жареное яйцо и любые овощи из вашего холодильника и получится веселая и изысканная интерпретация вашего любимого завтрака под названием "сэндвич", – написала герцогиня под фотографией.

Ее подписчики начали высказывать в комментариях предположения о том, что у Маркл возникли проблемы с алкоголем. Пользователи обратили внимание, что она упоминает его слишком часто. Некоторые также указали, что герцогиня постоянно появляется на мероприятиях с бокалом вина в руке.

Ранее поклонники раскритиковали Маркл после выхода первого эпизода ее кулинарного шоу. Зрители сочли, что это больше напоминает "красивое руководство по приему гостей и развлечениям". В комментариях отметили, что герцогиня не дала четкого рецепта по приготовлению блюд.

