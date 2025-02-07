Dailу Mail: поклонники раскритиковали Меган Маркл за первый выпуск кулинарного шоу

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Поклонники раскритиковали герцогиню Сассекскую Меган Маркл после выхода первого эпизода ее кулинарного шоу. Причиной для этого стало отсутствие принца Гарри в кадре, сообщает Dailу Mail.

Кроме того, поводом для негативных комментариев стали и кулинарные способности герцогини. Зрители заявили, что ее шоу больше напоминает "красивое руководство по приему гостей и развлечениям", отметив, что оно скорее о вдохновении к приготовлению того или иного блюда, чем о рецепте.

"Меган не сказала ни слова в духе "возьмите 200 граммов муки" или что-то в этом роде", – отметили пользователи соцсетей в комментариях.

Ранее Маркл завела отдельный аккаунт в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) без своего супруга принца Гарри. Ее первой публикацией стал видеоролик, на котором Маркл прогуливается по калифорнийскому пляжу, а после рисует на мокром песке цифры 2025.

