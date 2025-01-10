Меган Маркл завела аккаунт в соцсети без принца Гарри

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл завела отдельный аккаунт в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) без своего супруга принца Гарри.

Ее первой публикацией стал видеоролик, на котором Маркл прогуливается по калифорнийскому пляжу, а после рисует на мокром песке цифры 2025. При этом ее муж в кадре не появился, что дало повод комментаторам вспомнить о слухах, согласно которым отношения пары в последнее время переживают не лучшие времена.

Другие пользователи соцсети считают, что британский принц не появился в видео, потому что снимал его.

Кроме того, Маркл опубликовала два поста, один из которых посвящен ее новому шоу. Ожидается, что оно выйдет в ближайшее время на видеосервисе Netflix. Журналисты считают, что именно из-за продвижения программы герцогиня и создала аккаунт. Во втором же посте она вспоминает свою собаку, которой недавно не стало. К нему Маркл прикрепила фотографии ее детей.

На данный момент на новый аккаунт уже подписались около 1,5 миллиона человек, причем после последней публикации число подписчиков выросло сразу на 200 тысяч.

Ранее герцог Сассекский в ответ на вопрос журналиста о повышенном интересе прессы к его личной жизни заявил, что не следит за новостями. По его словам, СМИ уже 10 или 12 писали о покупке парой недвижимости и столько же об их якобы разводе. При этом принц Гарри выразил искреннее сожаление по поводу интернет-троллей, так как они надеются на все эти слухи, а потом выясняется, что ничего подобного не произошло.