The Sun: принц Гарри отметит день рождения без Меган Маркл

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Принц Гарри отпразднует день рождения вместе с близкими друзьями без своей супруги Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Sun.

15 сентября принцу Гарри исполнится 40 лет. Как отметил источник издания, герцог хочет отправиться в поездку вместе со своими друзьями. Однако его супруга с детьми останется в Калифорнии. Предполагается, что принц Гарри уедет после того, как отметит праздник с женой, сыном Арчи и дочерью Лилибет.

По словам инсайдера, герцог все еще недоволен жизнью в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что после переезда принц Гарри ощущает себя потерянным. Источник добавил, что ему могут нравиться поездки в Великобританию без супруги.

"Он хочет вернуться к королевской жизни в Великобритании и ищет совета у старых друзей и соратников", – говорится в сообщении.

Ранее королевская семья не стала поздравлять сына Маркл и принца Гарри с днем рождения. Журналисты отметили, что представители правящей фамилии попросту проигнорировали праздник сына пары Арчи, которому 6 мая исполнилось пять лет. Традиционно Карл III, королева Камилла, Кейт Миддлтон и принц Уильям публикуют на своих официальных страницах в соцсетях фотографию именинника из членов семьи в день его рождения.

