27 ноября, 14:46

В мире

Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время вышли на публику вместе с детьми

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/meghan

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые за долгое время вышли на публику вместе с детьми, сообщает Page Six.

Супруги вместе с сыном, принцем Арчи, и дочерью, принцессой Лилибет, поработали в благотворительной организации Our Big Kitchen Los Angeles – они готовили и собирали еду для нуждающихся.

На одной из фотографии видно, что Маркл вместе с супругом формировали печенье, пока их дочь наблюдала за работой волонтера, а сын готовил тесто.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали герцогиню за фото ее завтрака. На кадре, который Маркл опубликовала в соцсетях, была запечатлена тарелка с блином и овощами, а рядом стоял бокал, в котором, предположительно, было шампанское.

Подписчики начали высказывать в комментариях предположения о том, что у супруги принца возникли проблемы с алкоголем, который герцогиня упоминает слишком часто. Некоторые также указали, что Маркл постоянно появляется на мероприятиях с бокалом вина в руке.

