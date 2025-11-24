Меган Маркл обвинили в копировании Памелы Андерсон из-за фото без макияжа

Фото: Getty Images/Leigh Vogel for Fortune Media

Пользователи соцсетей обвинили герцогиню Сассекскую Меган Маркл в копировании актрисы и фотомодели Памелы Андерсон из-за фото без макияжа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Dailу Mail.

Маркл снялась для обложки журнала Harper's Bazaar, где она предстала в черном брючном костюме и без макияжа. Интернет-пользователи решили, что она позаимствовала идею отказа от макияжа у Андерсон.

"Это что, должно быть что-то вроде культового момента, когда Памела Андерсон вышла без макияжа?", "Боюсь, для Меган это не сулит ничего хорошего", – отметили пользователи Сети.

Ранее Маркл раскритиковали в интернете за фото завтрака с бокалом шампанского. Ее подписчики начали высказывать в комментариях предположения о том, что у герцогини проблемы с алкоголем. Пользователи обратили внимание, что она упоминает о таких напитках слишком часто.

