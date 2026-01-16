Форма поиска по сайту

16 января, 13:04

Radar Online: принца Гарри обвинили в запугивании свидетеля перед началом суда

Принца Гарри обвинили в запугивании свидетеля перед началом суда

Фото: ТАСС/AP Photo/Suzanne Plunkett

Принца Гарри обвинили в запугивании свидетеля перед началом суда в Великобритании. Заявление поступило от частного детектива Гэвина Берроуза, пишет Radar Online со ссылкой на предварительное слушание.

Судебный процесс начнется 19 января.

Детектив утверждает, что юридическая команда принца Гарри оказывает на него давление. Он также намерен давать показания удаленно, так как опасается за свою безопасность.

Принц Гарри вместе с певцом Элтоном Джоном и актрисой Элизабет Херли судятся с издательством Associated Newspapers из-за незаконного сбора информации. В частности, в 2021 году Берроуз признавался в прослушивании телефонов и взломе голосовых сообщений для изданий. Однако позже он отказался от показаний и заявил о подделке своей подписи в документах.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поддержала принца Гарри после проигрыша в суде по делу о предоставлении ему и его семье государственной охраны в Великобритании. Она разместила фотографию, на которой запечатлен ее супруг вместе с детьми.

