Daily Mail: Меган Маркл поддержала принца Гарри после проигрыша в суде

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Meghan, Duchess of Sussex

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поддержала принца Гарри после проигрыша в суде. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Меган Маркл разместила фотографию, на которой запечатлен ее супруг вместе с детьми – принцессой Лилибет и принцем Арчи.

По мнению журналистов, таким образом герцогиня Сассекская пытается поддержать мужа после проигрыша по делу о предоставлении ему и его семье государственной охраны в Великобритании.

О намерении принца Гарри оспорить решение о лишении его государственной охраны сообщали СМИ. Адвокат принца заявил, что в 2020 году он и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей, поскольку "не были защищены учреждением".

Также герцог Сассекский заявлял, что хочет помириться со своей семьей.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл с детьми хотели бы улететь в Великобританию. Они сожалеют из-за отсутствия контактов с родственниками и Англией. При этом собеседник издания Life&Style отмечал, что Кейт Миддлтон готова к примирению, однако принц Уильям воздерживается. Старший сын короля "все еще сомневается в мотивах брата".

Позже СМИ сообщили, что принц Уильям хочет лишить своего брата принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов после своей коронации. Это связано с тем, что в рамках продвижения своего бренда As Ever Меган Маркл использует титул Her Royal Highness ("Ее Королевское Высочество").