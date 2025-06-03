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03 июня, 07:40

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"Мой район. Место встречи": Аэропорт

"Мой район. Место встречи": Аэропорт

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Район Аэропорт вытянулся вдоль Ленинградского шоссе, которое издавна было важной магистралью государственного значения. Там располагается шедевр русской неоготической архитектуры – Петровский путевой дворец, задуманный как последняя остановка перед торжественным въездом в Москву и построенный в честь победы в русско-турецкой войне. Башни дворца, похожие на минареты Святой Софии, служат напоминанием о грандиозных планах императрицы Екатерины II по завоеванию Константинополя.

В этом выпуске писательница и автор иронических детективов Дарья Донцова поделится воспоминаниями о детстве, проведенном в районе Аэропорт, и о своих выдающихся соседях. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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