"Мой район. Место встречи": Аэропорт

Район Аэропорт вытянулся вдоль Ленинградского шоссе, которое издавна было важной магистралью государственного значения. Там располагается шедевр русской неоготической архитектуры – Петровский путевой дворец, задуманный как последняя остановка перед торжественным въездом в Москву и построенный в честь победы в русско-турецкой войне. Башни дворца, похожие на минареты Святой Софии, служат напоминанием о грандиозных планах императрицы Екатерины II по завоеванию Константинополя.

В этом выпуске писательница и автор иронических детективов Дарья Донцова поделится воспоминаниями о детстве, проведенном в районе Аэропорт, и о своих выдающихся соседях. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".